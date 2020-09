Gettorf

Nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster beschmierten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 25./26. September, die Grundschule mit Graffiti. Außerdem wurden auf dem Schulgelände diverse Flaschen zerschlagen. Derartige Vorfälle gab es bereits mehrfach in Gettorf. Auch eine Überwachungskamera war zerstört worden. Daraufhin fuhr die Polizei gezielt Streife in dem Bereich. Lange blieb es danach ruhig - bis zum Wochenende.

Randalierer in Gettorf stahlen auch Mercedes-Stern

Am Sonnabend, vermutlich nach 23.30 Uhr, randalierte laut Polizei eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Süderstraße und dem übrigen Ortskern. Aus dieser Gruppe heraus wurde gegen Stromkästen, Verkehrsschilder und Gartenzäune getreten. Dabei wurden offenbar auch die Tür eines Gartenhauses sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. In der Nähe des Bahnhofes stahlen die Randalierer einen Mercedes-Stern vom Auto. "Hierbei stach aus dieser Gruppe eine Person mit einer roten Jacke hervor", heißt es.

Anzeige

In beiden Fällen sucht die Polizei in Gettorf nach Zeugen. Hinweise sind an die Polizei in Gettorf, Tel. 04346/2965000, oder an jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.