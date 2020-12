Muntjaks sind Kleinhirsche aus Asien. Sie dürfen in Schleswig-Holstein nicht in freier Wildbahn leben. Ihnen droht der Abschuss. Also nahm Reinhard Jentzsch einige Tiere bei sich auf. Eines aber muss er verhindern: dass sich die Muntjaks vermehren. Das klappt auch, von einer Ausnahme abgesehen.