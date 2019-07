Dänischenhagen

Eine ähnliche Veranstaltung vor zehn Jahren war im Golf- und Landclub in Dänischenhagen noch auf gute Resonanz gestoßen. Die Absage für die Gemeinde im Kieler Umland ist allerdings nicht die einzige im Tourneeplan der Festspieloper Prag und der Tschechischen Symphoniker Prag.

Auf dem Programm: Verdis bekannteste Stücke

Diese sind derzeit mit einer Auswahl der bekanntesten Stücke aus Giuseppe Verdis Opern unterwegs. Laut Homepage wurden auch die brandenburgischen Auftritte am 4. Juli in Kyritz sowie am 5. September in Doberlug-Kirchhain abgesagt.

Bereits gekaufte Karten für die Gala in Dänischenhagen können nach Angaben des Veranstaltungsbüros ausschließlich an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurde. Der Preis werde in „in voller Höhe erstattet“.

Karten-Rückgabe oder Umbuchung

Die Veranstalter bieten zudem eine Umbuchung an: entweder auf das Konzert „Big Chris Barber Band“ am Dienstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadthalle in Eckernförde. Oder auf die Veranstaltung „Die Vier Jahreszeiten“, ebenfalls in der Stadthalle in Eckernförde, und zwar am Donnerstag, 13. Februar 2020. Interessenten für diese Veranstaltungen melden sich unter Tel. 0531/346272 oder per Mail an tickets@paulis.de.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung lesen Sie hier.