Netzwerke mit China nutzen

Eckernförde

Die Galerie 66 in Eckernförde war fest in weiblicher Hand. Der Verband repräsentiert bundesweit über 1800 frauengeführte Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung. In Eckernförde traf sich am Sonnabend, 12. Oktober, dessen Internationale Kommission – das Netzwerk verbindet Unternehmerinnen in aller Welt, lässt Handelspartner leichter zueinander finden. Eine von ihnen ist die Hamburger Juristin Birgitta von Dresky, die Mitglied im Verband ist: Sie lebt in Singapur, berät dort bei Investitionsvorhaben und Umstrukturierungen. Ebenso dazu gehört Özlem Yildiz, Unternehmensberaterin aus Stuttgart. Beide tauschten sich auf der Tagung am vergangenen Wochenende in Eckernförde mit ihren Verbandskolleginnen angeregt aus.

„Durch den Verband entstehen auch neue Geschäftsverbindungen, und man kann von den Erfahrungen anderer Frauen lernen“, erklärte die Hamburger Unternehmerin Elizabeth Lehnich über das weltweite Netzwerk. Der Verband setzt sich für mehr Frauen in Führungspositionen ein, fördert Businesskontakte.

Ein Schwerpunkt der Tagung war China

Erstmals ging die Jahrestagung der Internationalen Kommission in Eckernförde über die Bühne. Denn internationales Flair gibt es auch im beschaulichen Ostseebad. Gastgeberin war Wei Qian, Geschäftsführerin des Baltic Sea International Campus (BSIC) und langjähriges Mitglied im Verband der Unternehmerinnen. Der Einsatz für Frauen in der Wirtschaft trägt ihres Erachtens hierzulande langsam Früchte, selbst wenn die Aufsichtsräte noch von Männern dominiert sind.

Ein Schwerpunkt der Tagung war China. Dort genießt Deutschland ein hohes Ansehen. Tugenden wie Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und Ehrlichkeit nannte Wei Qian. Die Chinesin lebt seit 1991 in Deutschland, besucht aber mehrmals im Jahr ihre Heimat. Die BSIC-Studenten, die überwiegend aus dem Reich der Mitte kommen, schwärmten für Eckernförde.

Touristen aus China sollen Eckernförde entdecken

Chinesische Touristen im Ostseebad Eckernförde hält die 61-Jährige, die aus der Metropole Shanghai stammt, für gar nicht so abwegig. Zumal ihre Landsleute Segelboote und Strandkörbe liebten, letztgenannte seien in China unbekannt. Sie rühre bei Besuchen dort gern die Werbetrommel. Zunächst soll aber der hiesige Arbeitsmarkt profitieren. Am BSIC gibt es Sprachkurse für ausländische Pflegekräfte.

Andersherum blicken die Unternehmen aufmerksam nach China, das Land ist mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern ein heiß umworbener Absatzmarkt.

Bei der Tagung in Eckernförde ließen sich die Unternehmerinnen daher von einem Experten informieren. Johannes Pflug, ehrenamtlicher China-Beauftragter der Stadt Duisburg und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sprach über den Wirtschaftsaufschwung im Reich der Mitte. Der 73-Jährige berichtete über das chinesische Wirtschaftsprojekt, die Seidenstraße von Asien nach Europa neu zu beleben. Auf der Route sind schon über 100 Länder im Boot. Es sollen Zugstrecken, Straßen und Häfen entstehen.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region finden Sie hier

Von Jan Torben Budde