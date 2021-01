Rendsburg-Eckernförde

Die betroffene Person aus Kreis Rendsburg-Eckernförde hat laut Prof. Stephan Ott, Leiter des Corona-Lagezentrums in Rendsburg, keine Krankheitssymptome. Die Testung sei aufgrund der Einreise erfolgt. "Der Befund nach der PCR-Untersuchung muss noch mittels Sequenzierung in einem Referenzlabor bestätigt werden."

Der oder die Betroffene war demnach beruflich in Spanien unterwegs. Den Wohnort nennt das Lagezentrum aus Datenschutzgründen nicht. Befürchtungen, dass auf der Reise von Spanien nach Schleswig-Holstein andere Menschen mit der hochansteckenden Virus-Mutation infiziert wurden, trat Ott entgegen.

Auf der Reise aus Spanien alle Corona-Hygieneregeln eingehalten

"Da auf dem Reiseweg alle erforderlichen Hygienemaßnahmen wie FFP-2-Maske und Abstand eingehalten wurden und sich die Person unmittelbar in häusliche Absonderung begeben hat, besteht derzeit kein Grund zur Besorgnis", betonte er. Weitere Maßnahmen habe der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem Sozialministerium in Kiel abgestimmt. Der Infektiologe: "Dazu gehören die erweiterte Quarantäne der Familie und Nachtestungen."

Ott sieht sich in seiner Forderung bestätigt, dass "molekulare Analysen von Proben gerade bei Personen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, oder in besonderen Ausbruchssituationen mit auffällig erhöhter Infektionsrate" engmaschig auf mögliche Virus-Mutationen geprüft werden.

Lagezentrum Rendsburg-Eckernförde sieht noch keinen Grund zur Besorgnis

In der Stadt Eckernförde lag ein ähnlicher Verdacht vor wenige Tagen nahe, als der Sieben-Tage Inzidenzwert plötzlich auf 263 sprang. Hier hatten sich Alle Angehörigen mehrerer großer Familien, die teils untereinander länger Kontakt hatten, mit dem Corona-Virus angesteckt. Das betraf rund 30 Personen. Ott: "Diese Proben wurden nicht auf eine Mutation getestet, was ich mir aber gewünscht hätte."

Der Wochen-Inzidenzwert war bis Donnerstagnachmittag in Eckernförde auf 162,3 je 100.000 Einwohner gesunken. Zu dem Zeitpunkt waren 58 Menschen infiziert. Zeitweilig waren es 69. Am Donnerstag kam laut Lagezentrum keine neue Infektion hinzu. Neuinfektionen der Vortage bezogen sich nicht auf das Umfeld der betroffenen Familien. "Sie sind sporadisch. Die Situation in Eckernförde ist derzeit nicht Besorgnis erregend", sagte Ott.