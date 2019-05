Dänischenhagen

Ab 20 Uhr präsentieren die Festspieloper Prag und die Tschechischen Symphoniker Prag eine Auswahl der bekanntesten Stücke aus Verdis Opern: darunter Nabucco, Aida, Rigoletto und La Traviata. Man rechne mit mindestens 600 bis maximal 1000 Besuchern, erklärt Martina Reinthal von Gut Uhlenhorst. Vor zehn Jahren gab es dort schon einmal eine ähnliche Veranstaltung, erinnert sie sich: „Das kam sehr gut an.“

Veranstalter versprechen "originellen Opernabend"

Im Juli wollen die Solisten und der Chor die Besucher in die Welt der Romantik entführen. Die Veranstalter versprechen einen „erfrischenden, völlig ungewohnten und originellen Opernabend“, bei dem bekannte Gestalten aus den berühmtesten Verdi-Opern in völlig neuer Konstellation auftreten. Ihre Schicksale werden zu zwei kurzen, eigenständigen Handlungen verwoben. Kernstück der Gala in Dänischenhagen ist die Oper " Nabucco", ergänzt um Musik aus "Aida", "Rigoletto", "La Traviata", "Der Troubadour", " Don Carlos" und "Die Macht des Schicksals".

Komponist der Romantik

Giuseppe Verdi gilt als größter italienischer Komponist der Romantik und neben Richard Wagner als bedeutendster Opernkomponist überhaupt. Neben 28 Opern schrieb er auch geistliche Musik, Kantaten und kammermusikalische Werke. Mit dem grandiosen Triumph von „ Nabucco“ begann die große Ära der Verdi-Opern, heißt es in der Ankündigung für das Open-Air-Event in Dänischenhagen.

"Nabbucco" wurde erster Erfolg

Giuseppe Verdi hatte sich vor dem Schreiben auf einem Tiefpunkt befunden, beruflich und privat. Innerhalb weniger Jahre waren seine beiden Kinder und seine Frau gestorben. Doch „ Nabucco“ brachte Verdi die Begeisterung zurück, die Oper wurde der erste große Erfolg des noch jungen Komponisten. Sie wurde 1842 an der Mailänder Scala uraufgeführt.

Große Gefühle auf der Bühne

„ Nabucco“ bringt mit einer Geschichte aus dem Alten Testament große Gefühle auf die Opernbühne: Liebe, Verrat, Eifersucht, Hass, Sehnsucht, Rachsucht, Machtstreben und Wahnsinn. Es geht im Kern um den Freiheitswillen eines unterdrückten Volkes: Die Einnahme Jerusalems durch den Babylonierkönig Nebukadnezar ( Nabucco) setzt eine Kette von Ereignissen in Gang. Der beeindruckende „Gefangenenchor“ wurde seinerzeit zur heimlichen Nationalhymne der Italiener.

Bei der Verdi-Gala in Dänischenhagen wirken mit: Anna Todorová (Sopran), Dana Šastná (Mezzosopran), Nikolai Wischnjakov (Tenor), Oldřich Křiž (Bariton sowie Regie und Inszenierung), Andrij Shkurhan (Bariton). Die musikalische Leitung hat Richard Hein.

Verdi auch bei der Sommeroper Kiel

Übrigens: Wer von Verdi unter freiem Himmel nicht genug bekommen kann, bekommt ab dem 24. August bei der Sommeroper des Kieler Theaters mit der populären „Aida“ eine weitere Gelegenheit zum Frischluft-Genuss: Dort inszeniert der Kieler Generalintendant Daniel Karasek auf dem Rathausplatz das Open-Air-Spektakel. Die musikalische Leitung hat dann der neue Generalmusikdirektor Benjamin Reiners.

Kartenverkauf läuft

Karten (ab 49 Euro) für „Die große Verdi-Gala“ im Golf- und Landclub Gut Uhlenhorst in Dänischenhagen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und sowie unter www.kn-tickets.de oder Tel. 0431/903-664.

