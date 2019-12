Noch einmal klingeln die Kassen

Eckernförde

Ein Mädchen spielt Weihnachtslieder auf dem Saxofon. In einem Café unterhalten sich Gäste bei Kaffee und Brötchen. Gegen elf Uhr ist in der Eckernförder Innenstadt von Weihnachtshektik keine Spur, erst gegen Mittag füllt sich die Fußgängerzone so langsam.

Gesellschaftsspiele, Lego und Plüschtiere sind gefragt

Kindliche Begeisterung herrscht im Spielzeuggeschäft Carstensen: Emilian (5) und seine einjährige Cousine Luisa testen gerade eine Holzeisenbahn. Beim Stadtbummel haben die Mütter Bettina Brucker aus Goosefeld und Natascha Ansorg aus München einen Abstecher in den Laden gemacht. Weihnachtsgeschenke schon besorgt? Die Schwestern nicken. Gesellschaftsspiele, Lego und Plüschtiere bezeichnet Dirk Schreiber als Renner in seinem Geschäft. Ihm ist aufgefallen, dass viele Kinder unentschlossener sind, was die Wünsche angeht. Kein Wunder: Die „gigantische Auswahl“ heutzutage erschwere es, „das Richtige zu finden“.

Bis Jahresende werden noch Geldgeschenke ausgegeben

“Wie läuft das Weihnachtsgeschäft? Es ist Schreiber zufolge durch den Online-Handel geprägt. „Aber der Standort Eckernförde ist okay.“ Der verkaufsoffene Sonntag vor Heiligabend hat für ihn durchaus Bedeutung, ebenso wie die Tage vor dem Jahreswechsel. „Dann werden noch Geldgeschenke ausgegeben und Gutscheine eingelöst.“ Deshalb lohnt eine Bilanz vom Weihnachtsgeschäft nach Ansicht von Juwelier Johannes Jacobsen erst im Januar. Am verkaufsoffenen Sonntag vor Heiligabend hängt viel vom Wetter ab. „Gerade wenn es regnet, fragen sich viele Leute, ob sie in die Stadt gehen sollten“, so der 32-Jährige.

Weihnachtseinkäufe „auf den letzten Drücker“ nehmen zu

Er hat festgestellt, dass Weihnachtseinkäufe „auf den letzten Drücker“ zunehmen. Unterdessen hat Kundin Monika Roth in dem Juweliergeschäft einen Damenring entdeckt, der ihr gefällt. „Wir wollen den Weihnachtsmarkt besuchen und freuen uns jetzt, dass auch die Geschäfte geöffnet sind“, sagt die Surendorferin, die mit Ehemann Michael durch Eckernförde bummelt.

In der Buchhandlung am Gänsemarkt herrscht prächtige Stimmung. Sabine Hannig mag die Arbeit am verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten. Nach ihrer jahrelangen Erfahrung in der Buchhandlung kommen selbst Heiligabend noch reichlich Kunden vorbei. Und welche Bücher waren im Herbst besonders begehrt? Buchhändlerin Kerstin Reitz nennt die Romane „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens und „Metropol“ von Eugen Ruge als Beispiele. Nebenbei packen die beiden Kolleginnen fleißig Bücher in Geschenkpapier ein.

Online-Handel ist größter Gegenspieler

Wilfried Wagner, Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde, bezeichnet den verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten als „sehr wichtig“ für die Geschäftsleute, um im alten Jahr noch einmal kräftig Einnahmen zu verbuchen. Er stuft den Online-Handel als größten Gegenspieler ein. „Einheimische und Gäste in Eckernförde haben die Gelegenheit, in Ruhe zu bummeln und zu shoppen, einen Spaziergang durch die Altstadt, am Hafen oder am Strand zu genießen“, rührt Wagner die Werbetrommel fürs Ostseebad. Der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Eckernförde ist am 29. Dezember von 11 bis 17 Uhr.

