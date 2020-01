Lärm durch Suchverkehr und Türenschlagen, zugeparkte Auffahrten oder Straßen, durch die im Notfall kein Rettungsfahrzeug mehr kommt: Als 2016 die Pläne für das Handball-Leistungszentrum des THW Kiel in Altenholz bekannt wurden, rückte die bestehende Parknot in den Fokus. Doch es hat sich was getan.