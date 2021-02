Verkehrs-Ärger in Surendorf: Frust über Enge, Lärm und Abgase

Schwedeneck

„Verkehrsstaus, Lärm und noch mehr Abgase“: Dies monieren Anwohner der Seestraße im Ortsteil Surendorf in einem Flugblatt, das in der Gemeinde die Runde macht. Als eine Ursache sehen die genervten Schwedenecker die Zunahme des Busverkehrs. Zusätzlich verschärften Tagesgäste, die gerade bei Sonnenschein im Auto den Surendorfer Strand ansteuern, die angespannte Verkehrslage. Denn auf der Seestraße geht es in Richtung Küste. Ein Knackpunkt: „Busse und Pkw kommen schlecht aneinander vorbei – und fahren über den Bürgersteig“, heißt es in besagtem Schriftstück weiter. Spätestens für den Sommer befürchten die Anwohner geradezu chaotische Zustände.

Wendeplatz für Busse fehlt in der Ortsmitte

Gudrun Meves gehört zu den Autoren des Flugblattes: „Bisher sind hier bloß wochentags gelegentlich Busse vorbei gefahren, das war ja in Ordnung - doch seit Jahresbeginn sind die hier von morgens bis abends stündlich und auch am Wochenende unterwegs.“ Die 76-Jährige wohnt mit Ehemann Karl-August (80) am Ende der Seestraße kurz vor dem WTD-Gelände (Wehrtechnische Dienststelle), wo sich ein Wendeplatz befindet, den die Linienbusse ansteuern. Denn in der Surdendorfer Ortsmitte gibt es keine Möglichkeit für solche Rangiermanöver. Immerhin sind in Surendorf auch große Gelenkbusse unterwegs.

Zum Hintergrund: Am 1. Januar dieses Jahres ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein neues Linienbussystem in Kraft getreten. Seitdem steuern Busse deutlich öfter und vor allem regelmäßig die Orte an – auch Surendorf.

„Mehr Linienbusse sind ja grundsätzlich eine gute Sache“, sagt Karl-August Meves, „aber nach unserer Beobachtung sind die bei uns oft leer.“ Das mag an der Corona-Krise liegen. Was ihn allerdings massiv stört: „Längst nicht alle Busfahrer halten sich an das Tempolimit von 30 Stundenkilometer, was aber auch für viele Autos gilt.“ Zudem sorgt sich der Anwohner um den Zustand der Fahrbahn, wenn der massivere Busverkehr in der Seestraße noch längere Zeit anhält.

Kritik der Anwohner: Zu viele Autos, zu hohes Tempo in der Seestraße

Anwohner Lars Kosubek befürchtet: „Spätestens im Sommer, wenn noch mehr Tagesgäste kommen, ist hier Alarm.“ So zählte der 43-Jährige schon allein an einem sonnigen Tag im Januar immerhin 238 vorbeifahrende Autos – innerhalb von einer Stunde. Christina Fischer aus der Nachbarschaft hat am Küchenfenster beobachtet: „Viele heizen hier mit dem Handy am Ohr vorbei.“ Laut Gudrun Meves „donnern einige Autofahrer mit 60 bis 80 Sachen durch die Seestraße“. Auch die „Rechts-vor-links“-Vorfahrtsregel werde oft missachtet.

Im Flugblatt fordern die Anwohner die Gemeinde auf, die Verkehrssituation in der Seestraße zu verbessern. Sogar eine Unterschriftenliste kursiert deswegen in der Nachbarschaft. Laut Gudrun Meves kamen bei der Aktion bis Montag rund 70 Unterschriften zusammen. Eine Frage lautet, wann die geplante Wende- und Haltestelle für Busse in der Dorfmitte endlich fertig ist? Das würde die Seestraße entlasten, so Karl-August Meves.

Denn in Surendorf ist ein sogenannter ÖPNV-Knotenpunkt mit besagter Wende- und Haltestelle für Busse sowie Ladestation für das Dörpsmobil vorgesehen. Standort soll laut Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU) die Dorffest-Wiese zwischen Netto-Supermarkt und der Einmündung zur Seestraße sein. Es gebe bereits eine Detailplanung, doch wegen der Corona-Einschränkungen komme das Vorhaben nicht in gewünschtem Tempo voran. „Schwedeneck ist ja nicht die einzige Gemeinde im Kreisgebiet, in der ein ÖPNV-Knotenpunkt entstehen soll“, so der Bürgermeister, „wir sind aber mich Hochdruck dabei.“ Zur Umsetzung brauche es allerdings entsprechende Planerkapazitäten.

Wann kommt der ÖPNV-Knotenpunkt?

Anwohner der Seestraße befürchten, dass die heiß ersehnte Wende- und Haltestelle für Busse erst 2022 fertig wird. Paulsen: „Die Info habe ich zwar nicht, ich kann es aber auch nicht ausschließen.“ Dass der ÖPNV-Knotenpunkt bereits in diesem Sommer fertig ist, könne er nicht versprechen.