Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die Vermietung über das Portal Airbnb boomt. Der Name geht auf „Airbed and Breakfast“ zurück – englisch für Luftmatratze und Frühstück. Weil die Vermietung an Urlauber lukrativ ist, wird Wohnraum gerade in gefragten Städten für Einwohner immer knapper und teurer. Quelle: Jens Kalaene