Amt lobt Einhaltung von Corona-Regeln

Ein bedrohter Frühlingsbote kommt in Eckernförde zu neuer Geltung. Wolf-Rüdiger Stephan vom Nabu hat diese heimische Pflanze mit ihren leuchtenden, goldgelben Blüten auf den städtischen Streuobstwiesen am Goossee wieder angepflanzt. Viele der inzwischen 150 Exemplare stehen jetzt in voller Blüte.