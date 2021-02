Angebot in der Krise - Video-Shopping in Gettorf: So buhlt die Balloon-Boutique um Kunden

Modeboutiquen sind im Lockdown geschlossen. Um trotzdem Kleidung zu verkaufen, lassen Geschäftsleute ihrer Kreativität freien Lauf. Balloon-Inhaberin Ingrid Kamrath-Pedersen aus Gettorf setzt aufs Video-Shopping.