In Gettorf bringen Pläne für das privates Nahwärmeprojekt die Gemüter jetzt zum Kochen. Der größte Ärger entzündet sich am Standort des künftigen Blockheizkraftwerks. Eine Bürgerinitiative mobilisiert jetzt Widerstand gegen den Standort am Bürgerpark. Am Dienstagabend ist Einwohnerversammlung.