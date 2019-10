Poetisch, dann wieder angriffslustig und sperrig: Der Liedermacher und Songpoet Manfred Maurenbrecher passt in keine Schublade. Am Klavier singt er erzählend, gibt sich Liedern hin, um mit ihnen zu hadern. Im Spieker am Hafen Eckernförde tritt er am Donnerstag, 31. Oktober, um 20 Uhr auf.