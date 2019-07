Strande/Schwedeneck/Noer.

In Ländern wie Schweden ist man längst viel weiter. Dort sind Hartgeld und Scheine kaum noch gefragt: Kunden bezahlen dort selbst eine einzelne Zimtschnecke ganz selbstverständlich per Karte. Ob das nun immer gut ist, sei dahingestellt – aber auch in Deutschland ärgert sich mancher vor Automaten: Weil das passende Kleingeld fehlt, weil es manchmal auch kein Rückgeld gibt oder weil nur bestimmte Münzen angenommen werden.

Besonders in Strande Jagd nach Wechselgeld

Das Problem: Vor allem im Ostseebad Strande hatten viele Gäste deshalb bisher die Gastronomen um Wechselgeld gebeten – oder auch den Kaufmann in der Dorfstraße. Weil dieser das Münzgeld aber bei Banken kaufen muss, zahlte er für den Service noch drauf. Kein Wunder, dass Andreas Schröder sich im vergangenen Jahr mit einem Hilferuf an die Kommunalpolitik wandte. Weil die Not mit dem Kleingeld schon länger Thema war, wurde daraufhin die Aufrüstung der von der Gemeinde bewirtschafteten Automaten vorangetrieben.

„Man merkt es schon“, sagt Kaufmann Schröder nun zur Kleingeld-Frage. Bislang hätten „weitaus weniger Menschen als letztes Jahr“ bei ihm um Wechselgeld gebeten. Allerdings schränkt er ein: So richtig merkt man es erst in den vergangenen Tagen bemerkt, mit der ersten Urlauberschwemme zur Kieler Woche. Die Tourismussaison 2019 ist noch jung, man muss die weitere Entwicklung noch abwarten.

Vor allem Jüngere zücken die Karte

Das gilt auch im Imbiss Alexy, direkt neben einem der Strandkarten-Automaten. „Die Strandsaison fängt jetzt erst an“, erklärt Mitarbeiterin Martina Scheuermann: Bislang habe man deshalb „erst geringfügig“ von den flexibleren Bezahlmöglichkeiten profitiert. Und es gebe immer noch Leute, die nach Wechselgeld fragen – zumal der Strandautomat nach wie vor kein Rückgeld gibt. Gerade die ganz jungen Strandbesucher zücken hier aber gerne die Karte, hat sie beobachtet.

Strandkarte jetzt auch als Gruppenticket

Touristikchef Heiko Drescher berichtet schon von positiver Resonanz. Strandranger Peter Glowatzki habe beobachtet, dass „jetzt viele Leute mit der EC-Karte Strandkarten bezahlen“. Vor einigen Tagen hat der Bauhof diese Automaten zudem so umgestellt, dass mehrere Besucher – zum Beispiel Familien – auch ein gemeinsames Ticket ziehen können. Ist praktisch und spart zudem Automaten-Papier. Das Bezahlen mit EC-Karte „gehört auch in die heutige Zeit“, findet Heiko Drescher.

Auch im Schwedenecker Ortsteil Surendorf können die Gäste und Urlauber jetzt Gruppentickets am Strandautomaten ziehen. Im Gegensatz zum Parkautomaten dort muss hier allerdings noch mit Münzgeld bezahlt werden – „eine Kosten-Nutzen-Abwägung“, erklärt Touristikchef Manfred Mallon. Denn am Automaten wird hier nur der kleinere Teil der Strandkarten bezahlt. In der Saison gibt es ohnehin einen Kassierer, weil’s so einfach schneller läuft. Und viele Besucher zahlen den Strandeintritt im Touristik-Pavillon, wo sie zum Beispiel auch Strandkörbe buchen.

Auch in Surendorf wird EC-Karte schon gut genutzt

Eine direkte Rückmeldung zum neuen EC-Karten-Service erhielt Manfred Mallon zwar noch nicht: „Aber es wird schon gut genutzt.“ Praktisch für das Touristik-Team: Die Automaten können jetzt auch online überwacht werden: Man kann zum Beispiel sehen, wo bald eine Papierrolle ausgewechselt werden muss.

Noer will ebenfalls umrüsten

In Noer, der dritten Amtsgemeinde mit Strandzugang, ist die EC-Kartenbezahlung derzeit noch nicht möglich. Nach Angaben der Verwaltung sollen die Automaten zwar auch hier umgestellt werden; der Zeitpunkt sei aber noch offen.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung lesen Sie hier.