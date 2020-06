Fraktionen wollen Kreuzfahrer stoppen

Eckernförde

Jeweils rund fünf Anläufe von Ozeandampfern hatten es in den vergangenen Jahren vor dem Ostseebad gegeben. Die Meinungen darüber sind geteilt. Während sich die einen an dem Anblick der weißen Riesen erfreuen, kritisieren die anderen die Abgas-Problematik der schwimmenden Hotels. Die Verwaltung der Stadt Eckernförde hielt zuletzt in ihrer Antwort auf einen Prüfantrag fünf Anläufe pro Jahr für verkraftbar.

Nachhaltiger Tourismus

Die Antragsteller verweisen auf das Klimaschutzkonzept der Stadt, in dem es heißt: „ Eckernförde ist bestrebt, die klimafreundliche Stadtentwicklung weiter voranzutreiben“. Eine intakte Natur und umweltfreundlicher Tourismus seien dafür wichtige Faktoren. Angeführt wird auch das Tourismuskonzept, in dem die Kritik aus der Bevölkerung an den Kreuzfahrtschiffen als Schwäche und Risikopunkt in der Rubrik Tourismusbewusstsein und Tourismusakzeptanz eingeordnet wurde.

Spätestens ab 2022 keine Schiffe mehr

Die beantragenden Fraktionen wollen die Kreuzfahrtschiffe in Eckernförde jetzt stoppen. Dazu sollen die geplanten Anläufe für dieses und nächstes Jahr geprüft und eine Absage auf rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen hin bewertet werden. Geht es nach den Antragstellern, deren Anti-Kreuzfahrer-Bündnis rechnerisch eine knappe Mehrheit besitzt, sollen ab 2022 dann gar keine Ozeanriesen vor Eckernförde mehr vor Anker liegen.

Noch drei Anläufe geplant

Derzeit ist der Kreuzfahrt-Tourismus von der Corona-Krise gebeutelt. Der Veranstalter Phönix Reisen, der mit dem Ostseebad kooperiert, hat drei Anläufe für Eckernförde bereits abgesagt. Geplant sind in diesem Jahr noch die MS „Albatros“ (16. August), die MS „ Deutschland“ (19. August) und die MS „Amera“ (5. September) – vorbehaltlich allerdings der weiteren Corona-Lage. Für 2021 sind bislang drei Anläufe vorgesehen.

