Eckernförde

Das 50 Meter hohe Riesenrad kündet schon von weitem, dass am Eckernförder Hafen gefeiert wird. Heute öffnet zusätzlich am Rathausmarkt der Unicef-Flohmarkt. Am Steindamm heißt es dagegen: Kopfhörer aufsetzen zur Silent Disco, einer Party ohne störendem Musiklärm. Abends heizen Melrose und Sir Plain ganz ohne Ohrenschutz auf der Hafenbühne ein. Erstmals beleben Gastronomen, die dieses Jahr an der Hafenspitze stehen, das Live-Programm mit drei Bands. Neben dem Akustik-Trio Melrose und der Cosmic-Folk-Truppe Sir Plain gehört die Folkband Friedrich Jr. dazu.

Sonntagabend setzt das Feuerwerk einen Höhepunkt der Sprottentage

Ab Sonnabend steht der Tauchturm im Blickpunkt, wenn hier die Meerjungfrauen in ihrem angestammten Element zu bewundern sind. Schauräuchern, Streetworkout mit dem BaltECKBars und Kinderaktionen sind weitere Programmpunkte. Am Abend sorgen Tears for Bears für Stimmung an der Hafenbühne. Die Band, die schon öfter in Eckernförde zu Gast war, ist ein Garant für Gute-Laune-Musik. Sonntagabend setzt das Feuerwerk einen pyrotechnischen Höhepunkt am Himmel über Eckernförde. Zuvor gibt die Band Soultrain auf der Hafenbühne mit ihrer Blues-Brothers-Show so richtig Gas. Montag klingt das Fest aus mit maritimem Folk-Rock.

An allen vier Tagen sind Fahrten mit der Kieler Hanse-Kogge möglich, einem originalgetreuen Nachbau eines historischen Kauffahrers. Die Törns laufen Freitag 19 und 22.30 Uhr, Sonnabend/Sonntag 11, 15, 19 und 22.30 Uhr sowie Montag 11, 15 und 18 Uhr (Überführungsfahrt nach Kiel). Kosten: 15 Euro für Erwachsene, 7,50 Euro für Kinder (6-14 Jahre), darunter frei. Karten sind bei der Touristinformation am Strand und am Tourist-Info-Stand an der Hafenspitze erhältlich.

Kinderprogramm mit Sprottenkisten, Fisch- und Möwen-Basteleien

Sonntag und Montag lassen sich auch Einkäufe in Eckernförde erledigen, die Läden der Innenstadt haben von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Marktreiben am Hafen läuft über alle vier Tage. Weiter sind Sonnabend bis Montag die beiden Eckernförder Kult-Figuren Stine und Kuddel mit ihrem Sprottenwagen am Hafen unterwegs und vertellen op Platt, wie das früher so war mit Fischerei und Fischräucherei. Sonnabend und Sonntag nageln Kinder Sprottenkisten, basteln Fische, Möwen und Sprottenwimpel.

Das programm der Sprottentage Freitag: 10-16 Uhr: Unicef-Flohmarkt, Rathausmarkt 11-24 Uhr: Buntes Markttreiben, Hafen 18-23 Uhr: Live-Musik mit Melrose (Rock/Pop) und Sir Plain (Cosmic Folk), Hafenbühne Sonnabend 11-24 Uhr: Buntes Markttreiben, Hafen 12-15 Uhr: Open Ship „MS Stadt Kiel“ 14 Uhr: Street Workout (BaltECKBars), Innenhafen 17-18.30 Uhr: Meerjungfrauen im Tauchturm, Innenhafen 20-23 Uhr: Tears for Bears (Folk-Rock) Sonntag 11-24 Uhr: Buntes Markttreiben, Hafen 17-21 Uhr: Meerjungfrauen im Tauchturm, Innenhafen 19.45-23 Uhr: Soultrain (Blues-Brothers-Show), Hafenbühne 22.45 Uhr: Feuerwerk, Hafenspitze Montag 11-19 Uhr: Buntes Markttreiben, Hafen 16-19 Uhr: Meerjungfrauen im Tauchturm, Innenhafen 17.30-19 Uhr: Friedrich Jr. (maritimer Folk-Pop) Hier das gesamte Programm

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier