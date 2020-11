Erneut hat es in der Eckernförder Bucht ein Fischsterben gegeben. Die toten Tiere sind am Sonntag am Küstenabschnitt der Gemeinde Altenhof gefunden worden. Das ist der vierte Fall dieser Art in diesem Jahr. Meistens ist das Phänomen auf Sauerstoffmangel in der Ostsee zurückzuführen.