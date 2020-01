Villa Hoheneck: Bald soll was passieren

Die Villa Hoheneck in Altenholz ist seit 28. Oktober 2016 als Kulturdenkmal mit besonderem Wert in die Denkmalliste des Landes Schleswig-Holstein eingetragen. Ausschlaggebend war nach Angaben der Denkmalpflege „neben geschichtlichen und künstlerischen Gründen vor allem der hohe städtebauliche bzw. die Kulturlandschaft prägende Wert“. Das 1902/3 errichtete Gebäude liegt exponiert am Nord-Ostsee-Kanal.

Der quadratische Putzbau in historisierenden Formen wird unter anderem durch den auffälligen Eckturm geprägt. Für viele ist die Villa aber auch Symbol der Kieler Studentenkneipenzeit in den 70/80er-Jahren. In späteren Jahren scheiterten gastronomische Projekte, auch die Bausubstanz litt. Nach Protesten gegen den drohenden Abriss wurde Ende 2015 der Weg zum Erhalt der Villa und zur Wohnbebauung auf dem Gelände geebnet.