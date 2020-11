200 Hühner, die rund ums Jahr auf der Wiese picken: Das ist die Hühnerhaltung auf Hof Jacobsen in Noer. Seit Freitag ist Schluss mit munterem Outdoorleben. Das Federvieh geht wegen der Vogelgrippe in den Lockdown. Der Betrieb ist wenige hundert Meter vom Strand entfernt und liegt in der Sperrzone.