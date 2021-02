Mehr Arbeit als gewünscht hat René Kinza derzeit mit toten Vögeln in der Landschaft. Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, müssen die Tiere nämlich eingesammelt werden. Am Montag und Dienstag brachte er acht Schwäne aus Damp und Waabs ins Zwischenlager nach Fleckeby.

Wegen Vogelgrippe in Schleswig-Holstein? Immer mehr tote Tiere

Geflügelpest im Norden - Wegen Vogelgrippe in Schleswig-Holstein? Immer mehr tote Tiere

Von Rainer Krüger