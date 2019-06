Eckernförde

Die Sprottentage Eckernförde in Zahlen: an die 100.000 Besucher über vier Tage verteilt, über den Daumen 3500 Liter Bier und etwa 5800 geräucherte Sprotten. "Wir können zufrieden sein", sagte Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförder Touristik- und Marketinggesellschaft (ETMG), am letzten Veranstaltungstag. "Der Pfingstmontag war zwar kalt, aber gut besucht", so Borgmann.

Während der Sonnabend ebenfalls vom Wetter eher herbstlich ausfiel, haben Freitag und der sonnige Sonntag den leichten Besuchereinbruch wieder wettgemacht, berichtete der ETMG-Chef. Das lag auch am neuen Programm des Freitagabends.

"Meine Bühne" kam bei den Gästen an

Erstmals fand das Musikprogramm "Meine Bühne - mal anders" an der Hafenspitze statt. Das hatten die Getränke-Gastronomen initiiert und mit "Melrose" und "Sir Plain" weniger bekannte Bands engagiert, die vom Mainstream abwichen. "Das ist sehr gut angenommen worden", berichtete Generalgastronom Matthias "Hubi" Huber.

So lief das Programm bis in den späten Freitagabend hinein, während in den Vorjahren bereits um 19 Uhr Schluss war. "Das und der gut besuchte Pfingstsonntag haben die Schlechtwettertage aufgefangen", so "Hubi". Ihm zufolge soll "Meine Bühne" im kommenden Jahr wiederholt werden, vielleicht gebe es schon zur Aalregatta eine Fortsetzung.

Ruhestörung nach Veranstaltungsende

"Aus Sicht der Polizei fielen die Sprottentage sehr ruhig aus", sagte Jens Oltmann vom Revier Eckernförde. Auffällig waren zahlreiche Anrufe wegen Ruhestörung, weil große Gruppen Jugendlicher nach Veranstaltungsende am Spielschiff neben dem Ostsee-Info-Center am Strand noch weiterfeierten. "Wir haben dort Jugendschutzkontrollen durchgeführt", sagte Oltmann.

Außerdem sei es am Sonntag gegen 23.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Männern gekommen. Die Kontrahenten hatten sich direkt neben dem DRK-Zelt geprügelt - ob sie dort auch gleich behandelt werden mussten, blieb unbekannt.

Schulnoten fürs Feuerwerk

Laut Stefan Borgmann habe sich das Feuerwerk am Sonntagabend erneut als Publikumsmagnet erwiesen. Erstmals können die Zuschauer im Internet unter www.ostseebad-eckerfoerde.de eine Schulnote dafür vergeben. Die Möglichkeit gibt es auch nach den Feuerwerken zur Aalregatta und zum Piratenspektakel.

Das erlaube auch Kritikern, schlechte Bewertungen abzugeben, so Borgmann. Die Ergebnisse werden nach der Saison ausgewertet. In der Vergangenheit war der Programmpunkt kritisiert worden, vor allem aus Umweltschutzgründen.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.