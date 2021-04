Wandern in kleiner Gruppe: Das fällt unter Sport im Freien, an dem aktuell bis zu zehn Personen teilnehmen dürfen, wenn der Abstand gewährleistet ist. Die Volkshochschule Gettorf hat sich mit Wanderführerin Dagmar Falk ein Programm in drei Etappen ausgedacht, die man auch einzeln absolvieren kann.

Von Cornelia Müller