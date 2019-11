60 Millionen Tote. Flüchtlinge, Zivilisten, Soldaten. Das Gedanken an den zweiten Weltkrieg tut weh. Die Kirchengemeinde Gettorf, Politik, Verwaltung, Bundeswehr, Senioren und Schüler wollen die schmerzhafte Erinnerung am Sonntag, 17. November, gemeinsam in der St.-Jürgen-Kirche wecken.

Von Cornelia Müller