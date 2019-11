Volles Haus beim Kirchenkino

Eckernförde

Der Erfolg des Abends war absehbar gewesen. Denn das Interesse am Kino in der St.-Nicolai-Kirche war groß. Schon vorher waren alle Karten verkauft. Vor die Eingang standen die Kinofans Schlange. Im Inneren erwarte sie nicht nur eine sechs mal 3,6 Meter große Leinwand, sondern auch noch die seit 16. November laufende Installation „Lichtdurchflutet“.

„Der Film ist eine der dazugehörigen Veranstaltungen“, ordneten Lichtkünstlerin Katrin Bethge und ihre Assistentin Maj-Lene Tylkowski ins Kunstprojekt ein. Für die Kirchengemeinde St. Nicolai und das Green-Screen-Naturfilmfestival war die Kinovorstellung außerdem ein Experiment.

Dirk Steffens moderierte

Schon ehe der Hauptfilm startete, kam gute Stimmung auf. Denn beim anfangs gezeigten Green-Screen-Trailer klappte es mit Bild- und Tontechnik. Launig leitete der als TV-Wissenschaftsjournalist bekannte Festivalleiter Dirk Steffens darauf den Abend ein. „Endlich können wir einen Film am schönsten Ort der Stadt zeigen“, lobte er das Ambiete er.

Anschließend ging es auf eine Besonderheit des Abends ein. Der betraf die Musik zum Österreich-Film von Rita und Michael Schlamberger. Emmy-Preisträger David Mitcham hatte sie komponiert. Ein Vorfilm zeigte, wie die Melodien mit der Janáček Philharmonie eingespielt wurden. Die Dokumentation war in diesem Jahr für den Green-Screen-Filmmusik-Preis nominiert gewesen.

Beeindruckende Naturaufnahmen

„Man muss nicht erst an andere Ende der Welt fahren, um tolle Aufnahmen zu machen“, kündigte Steffen den Hauptfilm als „fett“ an. Tatsächlich gab es Spektakuläres zu sehen. Zu den Highlights zählten mit Sicherheit Szenen aus dem Leben einer Gänsesäger-Familie. Mit Slow-Motion-Aufnahmen aus und vor der Bruthöhle wurde der Sprung der Küken zur auf dem Wasser schwimmenden Mutter gezeigt. Im Zeitraffer war hingegen das Keimen eines Ahornsamen zu sehen – der so so fast wie ein Wurm auf dem Untergrund einen Halt suchte.

Zum Schluss gab es Applaus. Steffens Appell an die Zuschauer: „Auch hier rund um Eckernförde gibt es tolle Feuchtgebiete, auf die man aufpassen muss.“ Zudem sprach er die Pastoren Dirk Homrighausen und Michael Jordan an. „Ich hoffe, wir sehen uns hier öfter“, bekundete er seinen Willen zum Fortführen des Kirchenkinos. Dafür war auch Homrighausen zu haben: „Im Herzen der Stadt sind wir nicht nur Impulsgeber für die Kirchengemeinde, sondern auch für die Gesellschaft.“ Das könne auch gut mit Naturfilmen geschehen.

Zuschauer Wilfried Wagner aus Thumby freute sich schon auf weitere Filme. „Allein schon die Atmosphäre in der Kirche garantiert ein besonderes Kinoerlebnis“, sagte er begeistert.