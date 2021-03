Corona zwingt zum Umdenken: Wilfried Wagner ist seit Jahren als Veranstalter von Fisch- und Antikmärkten in Eckernförde im Geschäft. Als die Pandemie für einen Stillstand in der Event- und Kulturbranche sorgt, wagt er Neues: Der 62-Jährige arbeitet jetzt im Alten- und Pflegeheim in Osdorf.