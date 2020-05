Von wegen Vatertag - an der Eckernförder Bucht ist Himmelfahrt ein Tag für die Familie. Statt Gruppen junger Männer mit Bollerwagen und Bierchen waren am freien Donnerstag bei Kaiserwetter vor allem Eltern und Kinder mit dem Fahrrad unterwegs. Von Eckernförde bis Strande zog es sie an die Strände.