Im Vorfeld schwappten die Emotionen hoch. Kritiker des rund acht Hektar großen Gewerbegebietes befürchten zu massive Bauten, zu viel Lärm und Verkehr und einen harten Eingriff in die Landschaft. Auf der anderen Seite sieht sich Punker gezwungen, aus den beengten Verhältnissen am Eckernförder Niewark auszuziehen. Die Geschäftsführung meldete sich am Freitag zu Wort. „Wir wollen zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen“, sagt Geschäftsführer Henning Bähren.

Umzug soll Punker im Raum Eckernförde halten

45 000 Quadratmeter braucht Punker nach eigenen Angaben, um zukunftsfähig zu sein. Davon könnten etwa 80 Prozent bebaut werden. Die Stadt Eckernförde und die Gemeinde Goosefeld einigten sich auf die Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebietes an der B203, um dem größten unabhängigen Ventilatorräder-Hersteller Europas eine Perspektive in der Region zu geben und die 300 Arbeitsplätze von Punker auf Dauer zu halten. Doch gibt es keine Alternativen zur anvisierten, bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche?

Punker: Standort-Alternativen wurden geprüft

„Wir haben geprüft“, sagte Bähren. Das frei werdende Grundstück von Sig Sauer an der Sauerstraße beispielsweise. Das sei mit 35 000 Quadratmetern zu klein und die Zufahrt über den Kreisel für die Lkw zu kompliziert. „Eine Abfahrt von der B203 aus würde nicht genehmigt“, sagt Bähren. Zudem seien die baulichen Anlagen von Sig Sauer, die teils unter der Erde liegen, für andere Nachnutzer besser geeignet. Auch über einen Umzug in das Gewerbegebiet Borgstedtfelde oder an den Kanalhafen Rendsburg wurde nachgedacht. „Das aber wäre zu weit weg für unsere Mannschaft“, sagt der Geschäftsführer von Punker. Die 300 Punker-Mitarbeiter wohnen in und um Eckernförde. Punker, so Bähren, verstehe sich als Eckernförder Traditionsunternehmen. Seit den 1950er-Jahren ist es im Ostseebad ansässig.

Keine "Riesenhalle" für Punker vorgesehen

Gerüchte, dass bei Goosefeld eine 150 mal 130 Meter große und 13 Meter hohe Halle entstehen könnte, weist die Geschäftsführung von Punker zurück. Laut Bähren ist für die Vorfertigung eine 80 mal 50 Meter große Halle geplant mit einer Decken-Innenhöhe von elf Metern. Für die Außenhöhe habe der Planer vorsichtshalber mit bis zu 13 Meter kalkuliert. Die weiteren Bauten sollen in Kuben aufgegliedert werden mit Höhen von sieben bis neun Metern. „Zweigeschossig“, so Bähren. 20 Prozent der Dachfläche sind für Begrünung vorgesehen, zudem solle die Bebauung energetisch optimiert werden.

Lkw für Punker fahren direkt ins Gewerbegebiet

Ein nächtliches Anstrahlen des Komplexes ist nicht vorgesehen. „Wir beleuchten nur das Notwendige für eine sichere An- und Abfahrt“, erklärt der Geschäftsführer. In der Nachtschicht von Punker beispielsweise seien nur zehn bis 20 Mitarbeiter tätig. Und was ist mit dem Verkehr? „Wir haben keinen Schwerlastverkehr, sondern ganz normale Lkw“, sagt Bähren. Die führen nicht durch Goosefeld, sondern von der B203 ab direkt in das Gewerbegebiet. Klagen über Lärmbelästigung seien ihm aus Eckernförde nicht bekannt, fügt er an. „Und da liegen wir mitten in einem Wohngebiet.“

Punker plant Investition in zweistelliger Millionenhöhe

Für Punker ist der geplante Umzug eine strategische Entscheidung, um weiter wachsen zu können. „Und ein Statement, dass wir in der Region bleiben wollen“, sagt Bähren. In den vergangenen Jahren habe sich das Unternehmen gut entwickelt. 2018 erreichte es einen konsolidierten Umsatz von 53 Millionen Euro.

Fällt der Bürgerentscheid positiv für die Umsiedlung nach Goosefeld aus, sollen die Bauarbeiten dort im ersten Halbjahr 2022 beginnen. Geplante Bauzeit: ein Jahr. Die Investitionssumme soll sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen.

Bei negativem Votum zieht Punker weiter

Stimmen die Goosefelder gegen das Gewerbegebiet, „dann werden die Karten neu gemischt“, sagt Bähren. Soll heißen: Alle Standort-Alternativen werden von Punker noch einmal neu geprüft. „Nur die Nähe zu Eckernförde, die ginge dann verloren“, ist sich der Geschäftsführer sicher.