Bestürzung über Aus für Sig Sauer

Die Ankündigung des Waffenherstellers Sig Sauer, noch in diesem Jahr die Produktion in Eckernförde einzustellen zu wollen, trifft in der Stadt auf große Bestürzung. Rund 125 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Bürgermeister Jörg Sibbel spricht von einem „herben Einschnitt“ für die Stadt.