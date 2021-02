Die Suche geht weiter. Nachdem am Sonntag ein Vogelbeobachter an der Südküste der Eckernförder Bucht einen Wal gesichtet hatte, rief die Nabu-Landesstelle für Schweinswalschutz dazu auf, eventuelle weitere Sichtungen zu melden. Bislang ohne Erfolg. Dabei sind Wale in der Ostsee gar nicht so selten.