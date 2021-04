Tüttendorf

An der Straße Kattunbrook, die von Gettorf zum Tüttendorfer Ortsteil Wulfshagenerhütten führt, sind die dicken Stämme auf transportable Längen gesägt. Dieses Holz wird demnächst zum Verkauf angeboten. Immerhin: Die Nachbarn, deren Wohnhaus neben dem Wäldchen in unmittelbarer Nähe der Pappeln steht, hat die Aktion beruhigt.

„Auf dieses Grundstück und auf die Straße hätten jederzeit dicke Äste stürzen können“, sagt Philipp Lange. „Diese latente Gefahr hat mich schlecht schlafen lassen. Die Pappeln sind an die 50 Jahre alt. Da sind sie nicht mehr so standsicher.“ Umsichtige Holzfäller sorgten dafür, dass jede der 20 bis 30 Meter hohen Pappeln in eine Lücke zwischen den zu schützenden Bäumen fiel.

„Verkehrssicherung“ heißt das. Dazu sind Baumbesitzer verpflichtet. Im Fall des knapp 2,7 Hektar große Privatwäldchens zwischen Straße und Äckern war das die Initialzündung für den Waldbesitzer, das Gelände mit einem Förster unter die Lupe zu nehmen, „damit hier was Vernünftiges passiert“.

Wald in Tüttendorf soll den Standortbedingungen entsprechen

„Das bedeutet, den Wald auf längere Sicht so umzugestalten, dass er dem natürlichen Standort entspricht und sich Bäume sowie anderer Bewuchs sich entwickeln können“, erläutert Thomas Buck. Er ist Förster und Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Eckernförder Bucht, der 70 Waldbesitzer mit insgesamt rund 1400 Hektar Fläche angehören.

Der Zusammenschluss hat die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Wald als natürlichen Rohstofflieferanten im Blick. „Dabei geht es mir um das Gleichgewicht und den schonenden Umgang mit Ressourcen“, betont Buck. „Raubbau wäre das Gegenteil.“

Lange kaufte das Wäldchen vor wenigen Jahren, „weil mich Bäume faszinieren“. Seitdem nutzt er herabgefallenes Holz, um seinen Bauernhof umweltfreundlich mit einer Holzvergaser-Anlage zu beheizen. „Diese Rohstoffmenge reicht locker dafür aus“, ist er begeistert.

Holz als nachwachsenden Rohstoff verbessert die Ökobilanz

Der Verkauf von Holz kann ihm auch ein kleines Zusatzeinkommen ermöglichen. Dann wäre sein Betrieb breiter aufgestellt. „Damit kann und will ich aber nicht reich werden“, betont er. „Die Sache soll nachhaltig sein.“

Das funktioniert nach Bucks Überzeugung, wenn Waldwirtschaft verantwortungsvoll ist. „Holz ist Kohlendioxid-Speicher und heimischer Rohstoff, den wir intelligenter nutzen müssen. Mehr Holz im Bau würde viel Energie sparen, die für Aluminium oder Beton aufgewendet wird. Dafür das Abholzen in anderen Teilen der Welt in Kauf zu nehmen, ist paradox. Mehr naturnahen Nutzwald zu pflanzen, hätte positiven Klimaeffekt im doppelten Sinn. Die Ökobilanz wäre klar positiv.“

Im Kattunbrook sollen nun Eichen aufwachsen, wo Pappeln standen. „Sie mögen diese oft feuchtere Stelle“, klärt Buck auf. „Die Pappeln passten nicht her. Sie sollten schnell Holz liefern, das aber nicht sehr hochwertig ist. Es gibt hier aber auch trockenere Zonen, auf denen Buchen und Spitzahorn gut gedeihen. Einige Exemplare sind einmalig schön und sehr alt. Aber viele der jüngeren Buchen stehen zu dicht. Sie bedrängen sich. Ihr Laub beschatten den Boden vollständig. Hier werden wir sanft auslichten.“

Förster will in Wulfshagenerhütten nicht alle Nadelbäume beseitigen

Sitka-Fichten und japanische Lärchen rät er zu bewahren. „Fichten sterben weiter im Süden aufgrund des Klimawandels. Also sollten wir sie dort im Mischwald erhalten, wo sie zurechtkommen. Dieses Holz benötigt die Baubranche. Wir könnten es sogar noch viel besser einsetzen.“

Sorge bereiten ihm die Eschen, die auch an den extrem nassen Stellen im Kattunbrook an einem nach Europa eingeschleppten Pilz zugrunde gehen. „Eine Baumart, die wir nicht ersetzen können. Wenn unsere Feuchtwälder sterben, bedeutet das einen Riesenverlust für die Artenvielfalt“, betont Förster Buck.

Philipp Lange hofft indes, dass sein Wäldchen, wenn seine Kinder erwachsen sind, dazu beiträgt, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen.