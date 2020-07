Bistensee und Duvenstedt - Wandergenuss am See und in den Bergen

Naturgenuss und Kuchenschlemmerei: Das bietet das Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Sonnabend, 15.August, ab Mittag im Stiftungsland bei einer Wandertour in den Duvenstedter Bergen und am Bistensee.