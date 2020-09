Schönhagen

Spaziergänger genießen am Strand die Spätsommersonne, ein Mann badet in der Ostsee und am Horizont dümpeln weiße Segelyachten im Meer. Das Interesse der 15 Kliff-Besucher gilt allerdings weniger der Landschaftsidylle, sondern vielmehr der Steilküste, die aus Gesteinen der letzten Eiszeit besteht. Sie ist ein Zeuge unvorstellbarer Naturkräfte. „Hier sind etwa 20.000 Jahre alte Sedimente sichtbar, die direkt unter und vor einem Gletscher abgelagert wurden“, erklärt Krienke vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Aus Skandinavien hatte der Eispanzer Steine, Sand und Ton nach Süden verfrachtet – ins heutige Schleswig-Holstein. Darunter befanden sich gewaltige Findlinge wie etwa der Teufelsstein bei Großkönigsförde in der Gemeinde Lindau, der stolze 180 Tonnen wiegt und ursprünglich aus Südschweden stammt.

Wer lange genug sucht, könnte auch auf Bernstein stoßen

Solch riesige Brocken liegen am Strand in Schönhagen zwar nicht. Gleichwohl haben die Steilküsten an der Ostsee laut Krienke die bundesweit größte Gesteinsvielfalt zu bieten. Ob Granit, Gneise, Feuer-, Sand- oder Kalksteine: Spaziergänger bekommen ein eindrucksvolles Sammelsurium geboten – auch Fossilien. So wird am Strand fleißig gefachsimpelt. Holger Tüxen (66), passionierter Hobbysammler aus Steinbergkirche ( Kreis Schleswig-Flensburg), hält eine versteinerte Schnecke in der Hand. Mit Glück entdecken Spürnasen den hier eher seltenen Bernstein. „Aber dafür muss man wohl eine Woche lang täglich den Strand absuchen“, dämpft Krienke augenzwinkernd allzu hohe Erwartungen. Wer Bernstein wolle, solle lieber im baltischen Raum suchen.

Aber woher stammen die ganzen Steine am Strand, die teilweise älter als 1,9 Milliarden Jahre sind? Aus dem etwa 1,6 Kilometer langen Kliff - die Brandung nagt am Geschiebemergel der Steilküste. Krienke beziffert den Rückgang mit 60 bis 80 Zentimeter im Jahr. Das gelockerte Material rutscht ab und wird parallel zur Küste in Nord-Süd-Richtung weggespült.

Neben den Steinen gibt es auch Vögel zu entdecken

Uferschwalben gehören dennoch weiter zu den Stammgästen am Kliff, das zwischen drei und 20 Meter hoch ist. Wenn die Vögel im Frühjahr aus dem afrikanischen Winterquartier in den Norden zurückkehren, beginnt in der Steilküste der Bau ihrer etwa 70 Zentimeter langen Brutröhren. Sie sind deutlich erkennbar. Ein Blick aufs Kliff lohnt sich also allemal. „Es ist echt schön“, sagt Krienke.

