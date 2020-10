Rund 50 Beschäftigte im öffentlichen Dienst folgten am Montag in Eckernförde dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zum eintägigen Warnstreik. Im Ostseebad blieb unter anderem das Wellenbad geschlossen. Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde 4,8 Prozent mehr Lohn.