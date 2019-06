Kommt der Bus noch oder ist er schon abgefahren? Das Rätselraten an den Haltestellen hat in Eckernförde bald ein Ende. Info-Displays sollen an ausgewählten Bus-Stopps die genauen Zeiten anzeigen. Und für alle Linien soll eine ÖPNV-App das Kommen und Gehen der Busse transparent abbilden.