Surendorf

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Donnerstagabend um 18 Uhr zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße Steinberg in Surendorf gerufen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich die Bewohner des Hauses, darunter vier Kinder, bereits in Sicherheit gebracht. Eine 33-jährige Frau hatte noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Alle Personen blieben nach Polizeiangaben unverletzt.

Feuer in Surendorf konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden

Feuerwehrleute aus Surendorf und Sprenge-Birkenmoor konnten das Feuer im Hauswirtschaftsraum zügig löschen. Nach Feststellung der Polizei war der Brand in einem Waschtrockner entstanden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

