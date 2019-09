Nach Vorfällen mit rücksichtslosen Kitesurfern und einer Debatte um ein Verbot am Freistrand zwischen Strande und Schilksee gibt es Klarheit. Der Wassersport vor Strandes Küste sei ohnehin so gut wie gar nicht erlaubt, so Bürgermeister Holger Klink. Eine zusätzliche Untersagung sei nicht notwendig.