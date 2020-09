Eckernförde

Die Szenerie wirkt skurril. Gedanken an einen Flashmob tauchen auf. Doch die nächsten Wochen und Monate ist das Parkhaus an der Noorstraße ein luftiger Probenraum für den Chor.

Am Dienstagabend nahmen die Sänger zum ersten Mal eine Parkplatzecke mit rot-weißem Flatterband in Beschlag. Das Wetter noch warm, die Stimmen gut geölt. „Wir sind von den Stadtwerken sehr freundlich empfangen worden“, sagt der Vorsitzende des Sängervereins, Jean-Pierre Luyten.

Eckernförder Chorgemeinschaft soll wieder zusammenfinden

Rund 35 Chormitglieder erscheinen am Premieren-Tag. „Schön, dass so viele gekommen sind“, sagt Chorleiterin Angela Lins. Viele hätten in kleinen Zirkel eifrig weiter geprobt. Doch diesmal hallt stimmgewaltig ein „Viel Glück und viel Segen...“ durch die Weiten des Parkhauses.

Für ein spezielles Programm wird nicht geübt. „Wir haben ja diesmal kein Ziel wie Advents- oder Weihnachtskonzerte“, erläutert Lins. So wird Bekanntes wieder aufgefrischt, damit sich der Chor zusammenfindet.

Chor im Parkhaus : Zuletzt wurden Stimmen einzeln geprobt

Das war durch die Corona-Beschränkungen bislang unmöglich. „Wir haben zuletzt die Stimmen in Gruppen von bis zu zehn Personen einzeln geprobt“, erzählt Luyten. Ein Notbehelf, denn: „Es ist wichtig, beim Chorgesang auch die anderen Stimmen zu hören“, so der Vorsitzende.

Weil viele der 55 Sänger der Chorgemeinschaft schon mehr als 70 Jahre alt sind, agiert der Verein sehr vorsichtig. „Wir sind auch niemandem böse, wenn einer nicht kommen mag.“

Es fehlt an Räumen für Vereine

Normalerweise probt die Eckernförder Chorgemeinschaft in der St.-Peter-und-Paul-Kirche. Doch da ist es relativ eng, stehen die Aktiven Schulter an Schulter. „Das geht in einer Pandemie natürlich nicht“, sagt Luyten.

Kassenwartin Petra Bräutigam bedauert, dass es in Eckernförde generell zu wenig Räume für Vereine gebe. Da müsse sich die Stadt einmal drum kümmern.

Stadtwerke SH halfen unbürokratisch und stellen Chor Parkhaus zur Verfügung

Aus der Patsche halfen kurzfristig die Stadtwerke SH. Nach Angaben von Öffentlichkeits-Referentin Sabine Windmann-Scheffer dürfe auch der Frauenchor Once More in Corona-Zeiten das Parkhaus nutzen. Damit seien die Kapazitäten aber ausgereizt. Parkende hätten zudem nach wie vor Vorrang.

Für die Eckernförder Chorgemeinschaft ist das Singen im Parkhaus ein Glücksfall. In einer Ecke der dritten Ebene des Parkhauses kann sie jetzt einmal wöchentlich in einem überdachten Außenbereich proben. Zumindest bis zu den Herbstferien soll das luftige Ausweichquartier genutzt werden.

