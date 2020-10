Aufgrund der steigenden Covid19-Zahlen weicht die Ratsversammlung in Eckernförde in die Sporthalle III des Schulzentrums aus. Dort könnten mit viel Platz, Frischluftzufuhr und einer Zuschauertribüne die Corona-Regeln besser eingehalten werden, hieß es in der Hauptausschusssitzung.