Die Idee wurde vor 20 Jahren geboren. Jetzt ist sie Wirklichkeit. Am Donnerstagnachmittag war in Gettorf Richtfest für das Hospiz im Wohld. Corona geschuldet verzichteten Bauherr und Bauleute auf die große Feier. Dr. Friederike Boissevain, die Initiatorin, erhob das Glas in kleinem Kreis.