Herzsportgruppe ruht wegen Corona

Eckernförde

Menschen, die herzkrank sind oder einen Schlaganfall erlitten haben, gehören zur Risikogruppe bei einer Infizierung mit dem Coronavirus. Die Herzsportgruppe wird von einem Arzt begleitet. Dieser hatte schon in den vergangenen Wochen die Teilnehmer in Vorträgen auf mögliche Gefahren hingewiesen sowie Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregeln erläutert. Am vergangenen Freitag fiel dann die Entscheidung: „Das sind alles Risikopatienten, wir müssen den Laden dicht machen“, berichtet die langjährige Übungsleiterin Maren Iwersen.

Sportgruppe pausiert wegen Corona

Telefonate und Handynachrichten der Teilnehmer bestätigten diesen Schritt. „Das Verständnis ist da“, sagt Iwersen. Dennoch fehlen jetzt gerade für diese Personengruppe das angepasste Sportangebot und die gute Gemeinschaft, die zuletzt noch einmal in der Jahresversammlung bekräftigt wurde. „Das alles ist sehr wichtig, ist jetzt aber leider nicht mehr möglich“, so die Übungsleiterin. Rund 22 Frauen und Männer nehmen im Schnitt an der Herzsportgruppe teil. „Das ist für eine Gruppe viel“, weiß Iwersen. Dazu kommt die Begegnung in den Umkleiden der Sporthalle.

Für den Virus sensibilisiert

Aufgrund der Infektionsgefahr mit Corona wird den Teilnehmern jetzt empfohlen, sich an der frischen Luft maßvoll zu bewegen. Dort jedenfalls, wo wenig Menschen unterwegs sind. „Ich denke, gerade die Älteren gehen sorgsam damit um“, ist Iwersen überzeugt. In den vergangenen Wochen seien alle sehr für das Virus-Thema sensibilisiert worden. „Geknuddelt wird nicht mehr“, fügt sie scherzhaft hinzu. Alle seien traurig, dass das Angebot derzeit nicht mehr bestehen könne. Die pensionierte Sportlehrerin kennt ihre Gruppe, sie ist seit 34 Jahren Übungsleiterin.

Das Risiko wäre zu groß

Laut der SGR-Vorsitzenden Mona Mantwill sind am Freitag alle Übungsleiter des Vereins über die neuesten Maßgaben des Landes informiert worden. Es habe sehr verständnisvolle Reaktionen gegeben, sagt sie. Der SGR bietet neben Sport für Herz- und Schlaganfall-Patienten auch Wassergymnastik, Wirbelsäulen-Gymnastik, Hüftsport, Nordic Walking, XXL-Sport und Sturzprophylaxe an. „Die meisten Teilnehmer sind älter“, sagt sie. Das Risiko, weiter zu machen, sei zu groß gewesen.

Auch andere Sportvereine betroffen

Was der Stopp der Aktivitäten längerfristig für die Teilnehmer bedeutet, ist unklar „Das ist noch nicht abzuschätzen, wenn die Angebote vier bis sechs Wochen oder länger ausfallen“, sagt Mantwill. Allerdings hätten die Teilnehmer durch die Ferienzeiten Erfahrungen mit längeren Pausen.

Der SGR verfügt derzeit über rund 270 Mitglieder. Die Teilnahme an den Gruppen kann medizinisch verordnet oder auch freiwillig erfolgen. Die Vorsitzende hofft, dass möglichst bald wieder Normalität einkehren kann. Laut der Landesverordnung ist derzeit bis 19. April jeglicher Sportbetrieb in und auf öffentlichen und privaten Sportanlagen untersagt. Davon sind auch andere Sportvereine wie der EMTV und der ESV betroffen.

1964 für Kriegsversehrte gegründet

Der Sportverein für Gesundheit und Rehabilitation wurde 1964 als Versehrtensportgemeinschaft gegründet. Vorrangige Aufgabe war es damals, den Kriegsversehrten aus dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit einer sportlichen Betätigung zu bieten. Drei Jahre später konnten sich auch Unfallopfer der Versehrtensportgemeinschaft anschließen.

1974 war die Zahl der Mitglieder von anfangs 18 auf 70 gestiegen. Inzwischen gab es Abteilungen für Gymnastik, Schwimmen, Kegeln und Leichtathletik. Später kam Faustball hinzu. Auch sportliche Erfolge stellten sich ein, bis hin zu Deutschen Meisterschaften. In den 1980er-Jahren stiegen immer mehr Kriegsversehrte aus Altersgründen aus.

1989 beschloss der Vorstand, sich dem Wandel anzupassen und den Schwerpunkt auf Rehabilitationssport zu legen. Eine Herzsportgruppe und eine Asthmasportgruppe wurden gegründet. 1994 benannte sich der Eckernförder Verein entsprechend seiner neuen Ausrichtung in Sportverein für Gesundheit und Rehabilitation um.

