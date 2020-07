Wer die Steine am besten über das Wasser hüpfen lassen konnte, gewann den Titel. So lief es in den vergangenen vier Jahre bei der Ditsch-Weltmeisterschaft. Coronabedingt sagt die veranstaltende Ostsee-Fjord Schlei GmbH (OFS) den für Sonntag, 23. August, geplanten Spaßwettkampf in Damp ab.