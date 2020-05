Kaum jemand traut sich wegen Corona

Eckernförde

Standesbeamtin Sabine Jürgensen vom Amt Schlei-Ostsee kann das gut verstehen. „Bei Trauungen sind derzeit nur der Standesbeamte und das Paar zulässig“, erzählt sie. Diese Regelung wird augenblicklich bei den meisten Standesämtern praktiziert. „Wir beschränken uns aufs Wesentliche“, erläutert Jürgensen die Regeln für Zeremonien in der Amtszentrale in Eckernförde.

Trauzeugen seien schon seit 1998 von Rechts wegen nicht mehr erforderlich. Für alle, die sich eine große Hochzeitsfeier wünschen, seien diese Bedingungen natürlich nichts. Elf Paare hätten deshalb bislang ihre Termine auf den Spätsommer verschoben. Immerhin 18 Trauungen gab es 2020 schon, davon fünf mit Corona-Auflagen.

Viele Paare verschieben Hochzeitstermin oder sagen ab

Beim Standesamt in Eckernförde ist die Lage ähnlich. Auch in der Stadt zeichnet sich ein Corona-Knick bei der Zahl der Hochzeiten ab. „Wir haben zwölf Absagen und Verlegungen“, hat Standesbeamtin Regina Kowsky gezählt. Zwölf Termine für den Mai stünden derzeit noch im Kalender, 28 Trauungen gab es schon in diesem Jahr.

„Weil das Ostsee-Info-Center geschlossen ist, fällt es als besonderer Hochzeitsort derzeit aus.“ Eheschlüsse außerhalb der amtlichen Trauzimmer sind in den meisten Standesämtern momentan ohnehin kein Thema.

Relativ viele Ja-Worte gab es seit Verhängung der Corona-Auflagen am 14. März im Amt Dänischer Wohld mit Sitz in Gettorf. Acht von 16 Trauungen 2020 waren es nach Angaben von Standesbeamtin Frauke Knaak seitdem.

Zwei Paare schlossen noch kurz vor dem Beginn des Wonnemonats am Donnerstag den Bund fürs Leben. „Wir hatten bislang fünf Absagen und Verschiebungen“, erzählt Knaak.

In Hütten wollen sich elf Paare das Ja-Wort geben

Im Amt Hüttener Berge trauten sich in diesem Jahr elf Paare. Für Standesbeamtin Dörte Dietzel ist das für diesen Zeitpunkt ein „normaler Wert“. Drei Termine fielen wegen der Corona-Auflagen bisher ins Wasser, drei weitere wurden verschoben. Bislang hat sie für den Mai noch elf Hochzeitspaare auf der Liste.

Noch mehr potenzielle Eheschlüsse hat die Altenholzer Standesbeamtin Madlene Kröger für diesen Monat: 13 Termine. Absagen gab es noch nicht, allerdings hält sie Verlegungen für möglich. „Es gibt kurzfristige Absprachen mit den Paaren“, sagt sie. Acht Hochzeiten gab es in diesem Jahr in Altenholz, wo übrigens auch Eltern und Trauzeugen bei der Zeremonie anwesend sein können.

Keine Angaben zu den Trauungen waren aus dem Amt Dänischenhagen zu bekommen. Der Grund dafür ist die vereinbarte Zusammenarbeit der Amtsverwaltung mit der Gemeinde Altenholz. „Die Standesämter werden in Altenholz zusammengelegt“, erklärt Sandra Westphal, Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes.

Wegen des Umzugs von Dänischenhagen nach Altenholz am ersten Maimontag waren die Daten gestern nicht zu bekommen.

" Trauungen sind sehr intensiv"

„Es sind sehr intensive Trauungen“, beschreibt Sabine Jürgensen vom Amt Schlei-Ostsee ihre Erfahrungen mit den vergangenen Wochen. Für ein Paar sei der Termin im April entscheidend gewesen. „Es war der Drei-Jahres-Tag der Beziehung. Beide waren froh, dass die Trauung dann möglich war.“

Wie sich die Zahlen entwickeln werden, kann auch Jürgensen nicht abschätzen, denn das hänge von den zukünftigen Corona-Regelungen ab. „Ich hatte eine Anfrage, wie eine Hochzeit am 17. Juli gefeiert werden könnte. Leider habe ich keine Glaskugel und konnte dazu nichts sagen“, sagt sie. 2019 gab es im Amt Schlei-Ostsee mit fünf möglichen Trauorten 156 Eheschließungen.

