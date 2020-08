Eckernförde

Auf der Emder Werft ist das 72 Meter lange und 27 Meter breite Schiff für einen Millionenbetrag komplett auf Vordermann gebracht worden. Am Sonnabend lief es nach mehrtägiger Überführungsfahrt durch das Skagerrak in Eckernförde ein.

Ein ganzes Jahr für die Überholung eines Schiffes? „Ganz normal“, sagt Frank Menning, Direktor der Wehrtechnischen Dienststelle 71. „Die Planet ist ein Unikat mit etlichen Sondereinbauten“, sagt er, deshalb dauere es länger, „die Fähigkeiten auf den neuesten Stand“ zu bringen als bei einem Schiff von der Stange.

Anzeige

Wehrforschungsschiff " Planet " in Emden generalüberholt

Beispielsweise sei der gesamte Antrieb aus- und wieder eingebaut worden. Auf der „ Planet“ produzieren zwei Dieselgeneratoren den Strom für vier elektrische Magnetmotoren mit jeweils mehr als 1000 Kilowatt Leistung, die die Propeller antreiben. Hinzu kommen vier Querschübe mit jeweils 480 Kilowatt.

Weitere KN+ Artikel

Für den außergewöhnlichen Antrieb können Menning zufolge nicht einfach schnell Ersatzteile besorgt werden. Auch die Technik der Brücke wurde in Emden einmal auf links gedreht. „Wir haben eine neue Navigationseinrichtung bekommen“, so der WTD-Chef.

Während vorher die Seekarte auf Papier Standard war, wird nun digital navigiert. „In erweiterter Variante ist das auch für die Kriegsschiffe geplant, deshalb können wir das hier nun testen“, so Menning.

Forschungsfahrt zum Klimawandel

„Das Schiff hat uns gefehlt, es wird intensiv genutzt“, sagt er mit Blick auf die Werftzeit. Zuvor war es beispielsweise auf Forschungsfahrten in Algerien sowie in isländischen Gewässern, wo Messungen am Golfstrom anstanden. Ergebnis: „Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch im Nordmeer nachweisbar“, sagt Menning.

Daraus ergeben sich ihm zufolge „andere Bedrohungsszenarien“ für deutsche Marineeinheiten. WTD-Stabsleiter Thomas Scholz erklärt: „Die Schichtung des Ozeans hat Auswirkungen auf die Schallgeschwindigkeit unter Wasser, was sich auf die U-Boot-Ortung auswirkt.“

Mit der „ Planet“, die bei 28 Mann Besatzung Platz für 20 Wissenschaftler bietet, werden aber auch akustische und geologische Untersuchungen vorgenommen. Die Eckernförder sollten sich jedoch nicht an den lange vermissten Anblick an der Westmole gewöhnen.

Wehrtechnische Dienststelle 71: Standorte Eckernförde und Surendorf werden saniert

Denn das Schiff geht nach kurzen Forschungsfahrten schon in einem Monat wieder auf Manöver. Die „ Planet“ ist dann Teil mehrerer Nato-Verbände, die U-Jagdverfahren testen.

Ein Umbau an dem Wehrforschungsschiff wird laut Frank Menning erst später wichtig: Einer der beiden Rümpfe wurde dafür ausgerüstet, Torpedos abschießen zu können. Das gehört zu der Mammutaufgabe, die die 700-Mitarbeiter-Dienststelle in zwei bis drei Jahren stemmen muss – die Sanierung der Liegenschaften in Eckernförde und Surendorf.

Dazu zählt unter anderem die Seeplattform, die dann zunächst nicht mehr für Torpedotests zur Verfügung steht. Das muss dann die „ Planet“ übernehmen, die nicht nur überholt wurde, sondern auch einen neuen Kapitän hat. Dirk Koch-Sonnberg (54) steht nun am Ruder. Die Überführung war seine erste Fahrt. „Ich fühle mich willkommen und gut eingearbeitet“, sagt er.

Lesen Sie auch: Neuer Zaun - Die WTD 71 schottet sich ab.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.