Weihnachten in der Corona-Pandemie: Was bedeutet der harte Lockdown für das Familienfest? Angesichts der Kontaktbeschränkungen ist Umdenken gefragt, gerade was Besuche angeht. Ob nun Spaziergänge, Telefonate mit den Lieben oder Biertrinken: Die Feiertage fallen diesmal ruhiger aus.