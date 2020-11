Zum Weihnachtsessen in den Landgasthof - diese weit verbreitete Familientradition steht in diesem Jahr auf der Kippe. Niemand kann derzeit mit Sicherheit sagen, ob Restaurants in einem Monat geöffnet sein dürfen. Dabei sind die Reservierungsbücher für die Feiertage seit Jahresmitte prall gefüllt.