Weihnachtsfrieden-Ritual in Eckernförde

Eckernförde

Zu den Klängen des Liedes „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ trugen Kinder und Erwachsene brennende Fackeln an den Kurstrand in Eckernförde. In einem großen Kreis feierten dort Heiligabend über hundert Menschen das Weihnachtsfrieden-Ritual. Im Ostseebad war es die nunmehr zwölfte Auflage.

„Wir wollen uns daran erinnern, dass Weihnachten nicht nur aus Konsum und Kitsch besteht“, sagte Initiatorin Christiane Feuerstack. Die Eckernförderin war 2008 auf die alte Tradition gestoßen und griff dieses Ritual noch im selben Jahr auf. Seitdem gibt es an Heiligabend ab elf Uhr am Eckernförder Strand dieses Treffen.

Grußbotschaft aus dem Jahr 1320

Selbst bei Schnee, Regen und Wind ging es dort schon über die Bühne. Diesmal spielte das Wetter mit. „Mit diesem Weihnachtsfrieden-Ritual werden Gedanken-Brücken gebaut zwischen Menschen und Orten“, erläuterte Christiane Feuerstack, „wie das Ritual gestaltet wird, spielt keine große Rolle.“

Dessen Ursprung liegt schon lange Zeit zurück: Erstmalige Erwähnung fand die Verkündigung des Weihnachtsfriedens im Jahr 1320 im finnischen Turku. Noch immer wird dort diese mittelalterliche Grußbotschaft ausgerufen, worüber vor Ort sogar Fernsehen und Radio berichten.

„Verbundenheit schafft Frieden“

„Verbundenheit schafft Frieden, Frieden beginnt mit einer tiefen liebevollen Verbindung zu sich selbst und zum nächsten Umkreis“, so Christiane Feuerstack. Mit besagten Fackeln, die im Eckernförder Sandstrand steckten, schickten die Besucher freundliche Grüße über das Meer an Küstenstädte wie Riga, Tallinn oder Turku in Ostseeanrainerländern. Zudem wurden Lieder in verschiedenen Sprachen gesungen.

Mehr Nachrichten aus der Region.