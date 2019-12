Bleiben im Gottesdienst immer mehr Kirchenbänke leer, müssen frische Ideen her. Beim Krippenspiel im Hagebaumarkt Siemsen in Eckernförde schlüpften die Pastoren Brigitte Gottuk und Lars Klehn am Sonnabend in die Rollen von Maria und Josef, um kurz mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen.