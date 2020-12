Aufhören wollte sie schon öfter. Doch in diesem Jahr steht Annemarie Panterott wieder mit hausgemachtem Gebäck, Marmeladen und Likören in der Eckernförder Einkaufszone. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist, wegen Corona. „Man muss was um die Ohren haben“, sagt die 84-Jährige.