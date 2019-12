Budenzauber und Bummelstimmung

Gettorf

„2018 war alles konzentriert und drängelig. Jetzt sind die Holzhütten weiter auseinandergezogen, sodass man gemütlich bummeln kann“, lobte Lars Feldmann (45) das geänderte Konzept der Gemeinde für die zweite Auflage des Marktes am Wochenende.

Weihnachtsmann war auch auf dem Weihnachtsmarkt Gettorf

Feldmann war am Sonnabend mit seinen Töchtern Luisa (8) und Lilith (7) unterwegs. Pflichttermin für die Drei war der Besuch des Weihnachtsmanns um 17 Uhr. Weil die Mädchen nach eigener Aussage wie "immer brav" waren, holten sie sich auf der Bühne Leckereien ab.

Obwohl beide Mädchen ihn mit dem gebührenden Respekt behandelte, war sich Lilith ganz sicher, dass er "nur ein Mann in einem Kostüm" war. Denn schließlich öffne der richtige Weihnachtsmann nur am Heiligabend den Sack mit den Geschenken.

„Der Bart an ihm ist aber auf jeden Fall echt“, wusste Ulrike Münzberg-Niemann über Roland Otto, der in die Rolle des Weihnachtsmannes geschlüpft war. Gettorfs Standortmanagerin war als Organisatorin an allen drei Tagen auf dem Markt präsent.

„Mein Bart wächst inzwischen weiß“, verriet ihr der 71-jährige Mann mit der roten Kleidung, der im echten Leben in Eckernförde lebt. Brave Besucher jeden Alters bekamen von ihm – freitags und sonnabends ab 17 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr – Süßes zum Advent.

Premiere für historisches Kinderkarussell

Natürlich gab es außer dem Weihnachtsmann noch andere Attraktionen, die mit ihm um die Gunst der Kinder konkurrierten. Bestens zur Atmosphäre des kleinen Weihnachtsmarkt passte das historische Kinderkarussuell mit gerade mal sechs Sitzplätzen, das Premiere in Gettorf hatte.

Zwei der Sitzplätze besetzten die Schwestern Hanna (3) und Karla (7) Lehmann. Während sie langsam, aber glücklich ihre Runden drehten, schauten ihre Eltern Katrin (36) und Heiko (38) Lehmann entspannt zu. Vater Heike Lehmann sah in der Neuerung eine Bereicherung für den Markt.

Streichelzoo mit Ziegen vor Ort

Richtig kuschelig mochte es Karl Beck. Beim Füttern der Ziegen im Streichelzoo des Tierparks Gettorf war der Dreijährige hin und weg. „Für einen Weihnachtsmarkt dieser Größe wird Kindern hier viel geboten“, fand Mutter Claudia Beck (41). Für sie, Karl und Tochter Hanna (9) waren Zoo, Karussell und Weihnachtsmann gleichermaßen interessant.

Auch Klimaschutz-Forderungen wurden gestellt

Etwas Besonderes: Zwischen Karussell, Punsch, Bratwurst und Zuckerwaren wurden auch politische Akzente gesetzt. In einer der Holzhütten hatten sich Lisa Vagts und Julia Voigt vom Projekt Energiebürger Schleswig-Holstein einen Platz gesichert. „Besucher können bei uns Wunschsterne abgeben“, erklärte Voigt.

Auf diesen Wunschsternen konnten Gettorfer ihre Klimaschutz-Forderungen an Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU) aufschreiben. „Unter anderen werden ein Pendler-Parkplatz, ein Unverpackt-Laden und Baumpflanzungen vorgeschlagen“, sagte sie. An dem Stand wurde zudem ein praktischer Beitrag zur Müllvermeidung gezeigt: Selbst gemachte Wachstücher können Folienverpackungen ersetzen.

Ulrike Münzberg-Niemann freute sich über die guten Rückmeldungen der Besucher. Ihre Zwischenbilanz war vom Regen geprägt. So hatte der halbwegs trockene Auftakt mit dem Adventsliedersingen am Freitag viel Anklang gefunden, während das Schauerwetter am Sonnabend nur einige Hundert Besucher über den Markt bummeln ließ.

